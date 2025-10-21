Рябков допустил новый телефонный разговор Лаврова и Рубио

Предыдущие переговоры главы МИД России и госсекретаря США прошли 20 октября

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Еще один телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио возможен, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Возможно все", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Предыдущий телефонный разговор состоялся 20 октября. Лавров и Рубио провели обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров 16 октября президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным заявил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в столице Венгрии.