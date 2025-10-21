Следующее заседание совета генпрокуроров СНГ пройдет в Казани

Генпрокурор России Александр Гуцан рассказал, что мероприятие планируется объединить с заседанием генеральных прокуроров государств - членов ШОС

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 21 октября. /ТАСС/. Следующее заседание Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств - участников СНГ пройдет в Казани осенью 2026 года. Об этом сообщил избранный председателем совета генпрокурор РФ Александр Гуцан.

"Генеральная прокуратура РФ в полной мере приступила к подготовке 36-го заседания КСГП в 2026 году. Ранее мы дважды проводили встречи генеральных прокуроров СНГ в Москве и Санкт-Петербурге. Местом будущего саммита выбрана Казань. Это один из самых красивых российских городов с богатой историей, в котором гармонично сочетается разнообразие культур и религий", - сообщил Гуцан.

По его словам, мероприятие планируется совместить с заседанием генеральных прокуроров государств - членов ШОС. "На мой взгляд, такое расширение числа участников придаст более весомый уровень и будет способствовать широкому обмену мнениями по актуальным вопросам прокурорской деятельности", - отметил он. Ориентировочно оба мероприятия пройдут с 30 сентября по 1 октября 2026 года, сказал генпрокурор РФ, пригласив коллег в Россию осенью следующего года.

Он также поблагодарил их за единогласную поддержку его кандидатуры на пост председателя КСГП. "Хочу вас заверить, что приложу максимальные усилия для дальнейшего развития и укрепления нашего сотрудничества на принципах взаимного уважения, соблюдения норм национального и международного права", - подчеркнул Гуцан. Отдельно он поблагодарил генпрокурора Таджикистана Хабибулло Вохидзода и его команду "за безупречный уровень организации сегодняшней встречи, проявленные радушие и теплоту".