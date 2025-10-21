ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Боливарианской Республики Венесуэла. Документ на рассмотрение палаты парламента внес президент РФ Владимир Путин в октябре.

"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года", - говорится в документе.

Договор расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

В пояснительной записке указано, что в рамках договора страны также будут поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, расширять действующие и создавать новые "механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес". Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ "выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества".

Парламент Венесуэлы со своей стороны ратифицировал договор 30 сентября, а 7 октября президент Николас Мадуро подписал декрет о его вступлении в силу.