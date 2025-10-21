В структуре правительства Курской области станет на семь министерств меньше

Теперь их будет 17, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 21 октября. /ТАСС/. Количество региональных министерств Курской области сократится с 24 до 17. Ряд ведомств объединят, часть переименуют или упразднят, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в Max.

"Как и говорил ранее, Курская область - одна из лидеров в стране по количеству министерств. Их действовало аж 24. Теперь станет 17", - написал он.

Министерство строительства и министерство восстановления и развития приграничья объединят в одно ведомство, отметил губернатор. "Главная причина - в самое ближайшее время от разработки проектов мы переходим к конкретным этапам восстановления: разбору завалов и строительству. В едином ведомстве нам будет проще организовать работу и максимально уйти от бюрократии", - пояснил Хинштейн.

Также будет объединены министерство градостроительства и архитектуры с Минимущества, а Минэкономразвития и министерство труда и занятости образуют одно ведомство, добавил губернатор. Два министерства станут комитетами, еще одно будет упразднено, сообщил глава региона.

"Министерство охраны объектов культурного наследия становится Управлением по государственной охране объектов культурного наследия. По поручению президента России из министерства внутренней и молодежной политики выделяем комитет молодежной политики", - проинформировал губернатор Курской области.