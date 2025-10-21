Президент Мадагаскара обсудил с послом России взаимодействие двух стран

Стороны обсудили вопросы дружественного взаимодействия в переходный период

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Республики Мадагаскар на переходный период Микаэль Рандрианирина обсудил с послом РФ в Антананариву Андреем Андреевым вопросы дружественного взаимодействия. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского диппредставительства на Мадагаскаре.

"Посол России на Мадагаскаре А. В. Андреев был принят президентом возрождения Республики Мадагаскар М. Рандрианириной, - указывает посольство. - Стороны обсудили вопросы дружественного взаимодействия России и Мадагаскара в переходный период".

17 октября полковник ВС Мадагаскара Рандрианирина был приведен Высшим конституционным судом к присяге в качестве президента страны на переходный период. Он призвал иностранные государства поддержать политику обновления страны, пригласил их к взаимовыгодному сотрудничеству, конструктивному и равноправному диалогу. По его словам, Мадагаскар переживает поворотный момент в своей истории.

14 октября Национальная ассамблея проголосовала за отстранение от власти президента страны Андри Радзуэлины в связи с отсутствием на месте. Это решение поддержал Высший конституционный суд и предложил военным во главе с Рандрианириной встать во главе страны.