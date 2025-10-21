Косачев: Киев заслужил приговор за нарушения международного гуманитарного права

Зампредседателя Совета Федерации привел в пример водную и энергетическую блокаду Крыма

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Киевский режим нарушает международное гуманитарное право (МГП) и поэтому заслуживает не только политического осуждения, но и юридического приговора. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации, глава российской делегации на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза Константин Косачев.

"Киевский режим встал на путь серьезных нарушений МГП. Применение ВСУ против гражданских лиц, использование мирных жителей как заложников, нанесение неизбирательных ударов, террористические акты, пытки, биологические эксперименты, убийства журналистов и общественно-политических деятелей - все это стало тактикой Киева. Еще один пример - водная и энергетическая блокада Крыма", - написал он в Telegram-канале.

При этом сенатор напомнил, что "IV Женевская конвенция запрещает государствам прибегать к блокаде во время войны". "В этих условиях Украина заслуживает не только политического осуждения, но и юридического приговора", - подчеркнул он.

151-я Ассамблея Межпарламентского союза проходит в Женеве с 19 по 23 октября 2025 года. Общая тема ассамблеи - "Соблюдение гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса".