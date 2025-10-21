Индонезия начала подготовку к участию в "Иннопроме" в 2026 году

В Джакарте 21 октября состоялась торжественная церемония, в рамках которой был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности Индонезии и оператором выставки, компанией "Формика ивент"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Индонезия официально начала подготовку к участию в выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге в июле 2026 года. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"21 октября в Джакарте состоялась торжественная церемония, официально давшая старт подготовке Республики Индонезия к участию в Международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности Индонезии и оператором выставки, компанией "Формика ивент". "Документ закрепил участие Индонезии в качестве страны - партнера "Иннопрома-2026", - уточнили в оргкомитете.

"Как организатор выставки мы сделаем все возможное, чтобы "Иннопром" не стал одноразовым политическим мероприятием. Наша задача - сделать участие индонезийских производителей эффективным и прибыльным", - отметил программный директор выставки Антон Атрашкин.