Замглавы МИД РФ и посол Индии обсудили график предстоящих контактов

Андрей Руденко и Винай Кумар также затронули несколько международных тем

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Индии в Москве Винай Кумар обсудили график предстоящих контактов, а также несколько международных тем. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались некоторые актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, включая график предстоящих двусторонних контактов, а также ряд региональных и международных тем", - отметили в дипведомстве по итогам встречи сторон.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что его визит в Индию планируется в начале декабря. Российский лидер в преддверии визита поручил правительству проработать варианты развития торгово-экономических отношений с Индией, включая вопросы логистики, проведения расчетов и устранения дисбаланса в торговле.