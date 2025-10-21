Госсовет Коми поддержал назначение ключевых кандидатур в правительстве региона

На должность премьер-министра региона назначили Дмитрия Братыненко

СЫКТЫВКАР, 21 октября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Коми поддержали назначение на должность премьер-министра Коми Дмитрия Братыненко, который работает в регионе с февраля 2025 года по приглашению нового главы республики Ростислава Гольдштейна. Депутаты согласовали назначение на должность действующего зампреда правительства - министра финансов Владимира Казакова, на должность постоянного представителя Коми при президенте РФ нынешнего постпреда Николая Миронова, на пост представителя Коми в Северо-Западном федеральном округе Алисы Науменко, которая до этого момента возглавляла комитет по молодежной политике Коми.

"Согласие на назначение Братыненко Дмитрия Федоровича на назначение на должность председателя правительства Республики Коми получено", - озвучил результаты голосования председатель регионального парламента Александр Макаренко.

Большинством голосов депутаты поддержали и назначение остальных ключевых кандидатов в правительство региона.

"Это ключевой этап формирования регионального правительства. Сейчас идет совместная работа по формированию бюджета 2026 года и на последующие два года. Необходимо взвешенно определить приоритеты, направить средства на решение самых значимых для региона задач. От представителей нашей республики в Москве и Санкт-Петербурге зависит интерес к нашей республики", - сказал по итогу голосования глава Коми.

Братыненко подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы правительство Коми работало слаженно. "Задача поставлена и главой государства, и главой республики - развивать регион. Времена непростые. Но у республики есть все, чтобы она заняла достойное место во главе субъектов Российской Федерации", - сказал Братыненко.

В соответствии со статьей 84 Конституции Коми глава региона вносит на согласование в Госсовет республики предложения по назначению на должности председателя правительства региона, его первого заместителя, министра финансов, представителей Коми в Российской Федерации и ее субъектах, на территориях иностранных государств.