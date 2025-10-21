Косачев, Захарова и Кустурица выступят на Международном форуме сотрудничества

Он пройдет 26 октября в Москве в Национальном центре "Россия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и сербский режиссер Эмир Кустурица выступят на Международном форуме сотрудничества. Об этом заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль на пресс-конференции.

Международный форум сотрудничества к 100-летию народной дипломатии пройдет 26 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия".

"Кого мы ожидаем на нашем форуме. Например, Константин Косачев - заместитель председателя Совета Федерации, Леонид Слуцкий - председатель комитета Государственной думы по международному сотрудничеству, Мария Захарова, Владимир Легойда, Эмир Кустурица, олимпийский чемпион Илья Ковальчук, писатель Захар Прилепин и многие другие выдающиеся лекторы общества "Знание", - сказал Древаль.

По его словам, лекторы будут говорить открыто о сложных вопросах, "максимально просто, доступно", отвечая на все вопросы аудитории.

Кроме того, глава просветительской организации рассказал, что в ходе форума будут обсуждаться такие темы, как традиционные ценности - основа единства народов, роль экономической дипломатии, медиадипломатии, роль информации в цифровую эпоху, а также борьба с неоколониализмом и неонацизмом. "Мы поговорим об уроках истории, о вызовах современности, конечно, о спортивной и культурной дипломатии", - подчеркнул Древаль.

Международный форум сотрудничества станет главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия". ТАСС - информационный партнер форума.