Зюганов: Украина была цветущей страной, пока не выбрала неверный путь

Лидер КПРФ подчеркнул, что стране надо жить в мире со своими соседями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Украина была цветущей страной, пока не отказалась от своей истории, культуры, языка и традиций. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

"Украина была цветущей страной. Цветущей! Я ее всю обошел и проехал. Вот как только ты выбираешь неверный путь, и отказываешься от своей культуры, истории, языка, традиции, дружбы, так вас ждет глубокое и серьезное поражение", - сказал Зюганов.

Он подчеркнул, что Украине надо жить в мире со своими соседями. "Соседей себе не выбирают и ими надо дорожить", - отметил парламентарий.