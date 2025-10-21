Совфед и Меджлис Туркменистана подписали соглашение о сотрудничестве

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сотрудничество создаст новые условия для укрепления и расширения межпарламентских связей сторон

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и Меджлисом Туркменистана подписано 21 октября председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозелью Гулмановой. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

"Уверена, что оно откроет новые возможности, создаст новые условия для укрепления и расширения наших межпарламентских связей", - сказала Матвиенко.