РЭЦ назвал формирование сильного бренда страны системной работой

Она создает важнейшие социальные эффекты, указала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Формирование сильного бренда страны - это системная работа, которая создает важнейшие социальные эффекты. Об этом сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Формирование сильного бренда страны - это системная работа, которая приносит не только экономические дивиденды в виде стимулирования экспортных продаж или роста доходов регионов, но и важнейшие социальные эффекты", - отметила Никишина.

Она подчеркнула, что в этой связи чрезвычайно важно вовлечение в продвижение национального бренда широкого круга игроков: представителей медиарынка, деятелей культуры, предпринимателей.

"На создание надежных каналов доставки и продаж, узнаваемость России и ее культуры, повышение доверия и интереса к нашей продукции работает целая инфраструктурная сеть: от национальных экспозиций, российских павильонов и торговых представительств до российских полок в рознице и на маркетплейсах за рубежом. Но сегодня крайне важно усилить позиции национального бренда внутри России, где он, в буквальном смысле, и рождается. Это стратегическая социальная миссия. Чувство гордости за отечественную продукцию должно быть естественным, должно быть неотъемлемой частью еще более глубокого фундаментального чувства патриотизма", - добавила Никишина.

С 2022 года благодаря мероприятиям программы по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 млрд рублей, предоставив поддержку для более 3 750 компаний, отметили в РЭЦ.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер.