Лавров подчеркнул важность запуска общенационального диалога в Йемене под эгидой ООН

В ходе встречи главы МИД РФ с заместителем председателя Руководящего президентского совета Йеменской Республики Айдарусом аз-Зубейди была также подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-йеменских отношений

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя Руководящего президентского совета Йеменской Республики, главой Южного переходного совета Айдарусом аз-Зубейди подчеркнул важность скорейшего запуска под эгидой ООН широкого общенационального диалога. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-йеменских отношений, - отметили в министерстве. - Подчеркнута важность дальнейшего наращивания разнопланового сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах".

Особое внимание было уделено развитию обстановки в Йемене и вокруг него. "Подчеркнута необходимость скорейшего запуска под эгидой ООН широкого общенационального диалога в целях выработки взаимоприемлемых компромиссных решений существующих проблем и сближения позиций противоборствующих йеменских сторон", - информировали в МИД РФ.