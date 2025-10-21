Лавров обсудил с главой МИД Алжира западносахарское урегулирование

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом работу Совета Безопасности ООН в свете российского председательства с акцентом на проблематику западносахарского урегулирования. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам телефонного разговора.

"Министры рассмотрели приоритетные задачи дальнейшего укрепления отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром, - отметили в МИД РФ. - С обеих сторон было выражено удовлетворение высоким уровнем доверительного политического диалога и надежного взаимодействия на различных многосторонних площадках, прежде всего в ООН".

В данном контексте "особое внимание уделено программе работы Совета Безопасности ООН в свете российского председательства в нем в текущем месяце с акцентом на проблематику западносахарского урегулирования".