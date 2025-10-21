Косачев: мир в опасности из-за разрушения системы контроля над оружием

Заместитель председателя Совета Федерации подчеркнул, что что по состоянию на 2025 год "прекратили существование" множество значимых "международных договоров в сфере контроля над вооружениями, разоружения"

ЖЕНЕВА, 21 октября. /ТАСС/. Мир находится в опасности из-за разрушения системы международных договоров по контролю над вооружениями. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации, глава российской делегации на 151-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) Константин Косачев.

"Мир находится в опасном положении", - сказал он, выступая на тематической дискуссии по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в рамках ассамблеи МПС. Сенатор аргументировал это тем, что по состоянию на 2025 год "прекратили существование или утратили прежнее значение вследствие выхода из них ключевых государств" множество значимых "международных договоров в сфере контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения".

Речь идет о Договоре об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, а также об обычных вооруженных силах в Европе 1990 года и по открытому небу 1992 года, пояснил Косачев.

"Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний1996 года до сих пор не вступил в силу, - напомнил он. - 5 февраля 2026 года истекает действие последнего из оставшихся документов - Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических [наступательных] вооружений 2010 года".

Все упомянутые соглашения представляют собой "международно-правовую основу архитектуры глобальной международной безопасности", подчеркнул сенатор.

МПС - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Его членами являются парламенты 183 стран, включая РФ.