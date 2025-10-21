Косачев: в России фиксируют рост ядерного потенциала Британии и Франции

Москва не заинтересована в гонке стратегических вооружений, подчеркнул зампред Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия четко фиксирует возрастание совокупного ядерного потенциала Великобритании и Франции. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации, глава российской делегации на 151-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) Константин Косачев.

По его словам, российская сторона "не заинтересована в ввязывании в новую гонку наступательных и оборонительных стратегических вооружений", она пытается "избежать прямого военного конфликта между крупнейшими ядерными державами". В то же время она "видит, как повышается роль ядерного оружия в концептуальных установках НАТО". По оценкам сенатора, блок НАТО "открыто объявил себя ядерным".

"Мы слышим "ядерную риторику" лидеров европейских стран. Мы четко фиксируем возрастание совокупного ядерного потенциала Великобритании и Франции", - сказал он, выступая на тематической дискуссии по стратегической стабильности и контролю над вооружениями в рамках ассамблеи МПС.

Косачев подчеркнул, что Россия "не скатывается к ядерному шантажу". По его словам, российские власти "не избегают серьезного разговора по стратегической повестке дня", несмотря на то, что руками киевского режима при непосредственном участии НАТО "неоднократно осуществлялись нападения на инфраструктуру стратегических сил РФ, в том числе заявленную по Договору о СНВ". Речь идет об аэродромах дальней авиации, станциях предупреждения о ракетном нападении и испытательных полигонах, пояснил сенатор.

"Призываю Францию и Великобританию, другие страны НАТО проявить ответственность и не предпринимать шагов, толкающих мир к глобальной катастрофе", - добавил он.

В июле президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам двухдневного саммита в Лондоне заявил, что его страна и Великобритания не исключают координацию сил ядерного сдерживания. По его словам, две страны договорились учредить общую группу ядерного контроля, которой будет поручено развивать такое сотрудничество.

Об организации

МПС - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Его членами являются парламенты 183 стран, включая Россию.