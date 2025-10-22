Посол Степанов: РФ рассчитывает, что Канада настроена на мир в Арктике

Россия всегда была привержена тому, чтобы Крайний Север оставался регионом с низким уровнем напряженности, заявил дипломат

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Воинственная риторика становится новой нормой на Западе, Москва рассчитывает, что Оттава будет настроена на мир и предсказуемость, а не на военное соперничество в Арктике. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов в опубликованном 21 октября письме в редакцию газеты The Globe and Mail.

"Вызывает тревогу тот факт, что воинственная риторика на Западе стала на сегодняшний день столь обыденной, что те в Канаде, кто должен выступать за стабильность даже в самые тяжелые времена, вместо этого участвуют в соревновании на то, кто лучше в милитаризации. То, что еще недавно казалось безответственным с политической точки зрения, становится теперь новой нормой", - отметил дипломат в послании, которое было направлено в ответ на публикацию в газете статьи, автор которой призвал власти Канады участвовать в строительстве "военной экономики на Крайнем Севере".

"На Крайнем Севере ведущим национальным интересом должно быть не военное соперничество, а мир и предсказуемость. Россия придерживается этого принципа и надеется, что правительство Канады осознает, что такой подход в наибольшей степени отвечает потребностям и этой страны в сфере безопасности", - подчеркнул Степанов.

"Касающиеся Арктики документы по стратегическому планированию говорят сами за себя. Россия всегда была привержена тому, чтобы Арктика оставалась регионом с низким уровнем напряженности, ограничивала свое присутствие в нем охраной границ, - добавил посол. - Другие страны из числа участников Арктического совета и НАТО, напротив, в целом прибегают к риторике, направленной на эскалацию и конфронтацию".