Сальдо: избирательную систему на Украине можно возродить лишь при РФ

Губернатор Херсонской области отметил, что то же самое касается муниципальных выборов

© Алексей Коновалов/ Игорь Романенков/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Киевский режим полностью подчинил себе избирательную систему всех уровней на Украине, ее жители могут рассчитывать на честные выборы только при России, заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В начале октября Верховная рада поддержала постановление о непрерывной работе действующих местных советов и их глав до проведения выборов уже после отмены режима военного положения в стране.

"Что такое Верховная рада на Украине сейчас? Это абсолютно не избранный орган, это не представители народа, это те, кого в свое время господин [Владимир] Зеленский назначил быть депутатами Верховной рады. Естественно, они исполняют волю только руководителя киевского режима. <...> Поэтому путь тут только один - сломить хребет киевскому режиму и дать возможность людям самостоятельно выбрать свой путь. А путь этот понятен. Только с Россией он может быть таким, которого хотят люди, - со своей историей, со своими родными и близкими, которые живут и по одну, и по другую сторону Днепра, со своими вековыми традициями", - сказал Сальдо.

Он отметил, что то же самое касается муниципальных выборов на Украине, из-за чего их отмена не меняет кардинально ситуацию.

"В так называемом демократическом процессе в местных парламентах были бы те люди, которые были назначены, а не избраны. Поэтому нам от этого ни холодно ни жарко. Только жалко людей, которые продолжают оставаться жить под этим гнетом. О свободе и демократии, о которой так любят говорить в так называемых демократических странах, можно давно забыть. И нечего тут тень на плетень наводить. Нет там выборов, нет там оппозиции - этого ничего там нет. И сами выборы ничего не дают, назначены они или не назначены", - подчеркнул глава региона.