Прилепин считает, что Зеленский не отдаст РФ оставшуюся часть Донбасса

Россию будут продавливать на то, чтобы она согласилась на перемирие, заявил писатель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский не пойдет на передачу России оставшейся под контролем ВСУ части Донбасса. Такое мнение ТАСС выразил писатель Захар Прилепин.

"И политический правящий класс Украины, и Зеленский не способны взять и отдать за бесплатно, "за так" территорию Донбасса, даже если мы не претендуем на территории Запорожья и Херсона, а только на Славянск и Краматорск - это уже само по себе является для Зеленского неприемлемым", - пояснил Прилепин.

Поэтому, добавил он, Россию будут продавливать на то, чтобы она согласилась на перемирие. "Кривое, косое, по линии соприкосновения, которое ничего в данном случае не решает", - указал писатель. В этом случае, пояснил он, за пределами линии боевого соприкосновения остается враждебная армия, на территории, которая по конституции принадлежат России.

По мнению писателя, в ближайшей перспективе России "точно не стоит ожидать ничего хорошего от западных партнеров". Прилепин обратил внимание на то, что они активно готовятся к войне против России, и это "гораздо более очевидно, чем доброжелательные инициативы Трампа".

Он подчеркнул, что в связи с этим россиянам важно показать высокую степень мобилизации общества. "Показать, что мы готовы к этому не хуже, чем народ дружественной нам КНДР, с которой никто не собирается воевать, потому что все прекрасно знают, что в ответ прилетит всерьез", - отметил Прилепин. По его мнению, если Россия будет это демонстрировать, то "гарантирован мир".

Прилепин указал, что его намерение переподписать контракт на прохождение военной службы, в том числе продиктован и этим мотивом.