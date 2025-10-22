Сенатор Волошин: "режим тишины" на ЗАЭС стал позитивным сигналом для всей Европы

У специалистов появилась возможность приступить к реальным восстановительным работам, подчеркнул парламентарий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. "Режим тишины" в районе расположения Запорожской АЭС, действующий с 18 октября для восстановления двух поврежденных линий внешнего энергоснабжения станции, стал позитивным сигналом для всей Европы. Такое мнение выразил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

18 октября персонал ЗАЭС и специалисты "Россетей" начали восстановительные работы на поврежденной обстрелами ВСУ внешней линии энергоснабжения "Днепровская". Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ремонт обеих обеспечивающих Запорожскую АЭС поврежденных линий электропередачи, в том числе находящейся на подконтрольной Украине территории ЛЭП "Ферросплавная-1", начался после "установления локальных зон прекращения огня". На станции ТАСС сообщили, что инспекторы МАГАТЭ периодически наблюдают за ходом работ на линии "Днепровская".

"То, что после введения "режима тишины" на Запорожской атомной станции обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований прекратились, - позитивный и, безусловно, долгожданный для жителей воссоединенных регионов и всей Европы сигнал. Наконец-то у специалистов появилась возможность приступить к реальным восстановительным работам, которые напрямую связаны не только с вопросами энергетики, но и с технической и экологической безопасностью всей Европы", - сказал Волошин.

Участие МАГАТЭ в переговорах по введению "режима тишины" демонстрирует, что "организация в последнее время действительно начала занимать более прагматичную позицию, признавая, что именно российская сторона обеспечивает безопасность станции и не препятствует работе международных экспертов", отметил сенатор.

Однако, указан он, это не была последовательная позиция организации на протяжении всего времени конфликта, скорее она стала "следствием признания политической реальности". "Запад вынужден учитывать изменившуюся расстановку сил - и на поле боя, и на международной арене", - подчеркнул собеседник агентства.

Энергоснабжение Запорожской АЭС уже месяц обеспечивается аварийными дизель-генераторами, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены. Последняя, высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская", повреждена в районе расположения станции из-за обстрела ВСУ 23 сентября. Специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за ударов противника. Еще одна линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена с 7 мая.