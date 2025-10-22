В Якутии уточнили полномочия главы региона в решениях по драгметаллам

"За" проголосовали 54 депутата, "против" - 10, один воздержался

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии приняли в ходе пленарного заседания изменения и дополнения в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия), передает корреспондент ТАСС. Изменения уточняют полномочия главы региона в решениях по драгоценным металлам и камням.

В начале пленарного заседания некоторые депутаты высказали предложение отозвать законопроект. Предложение поддержано не было.

Госфонд драгметаллов

Большое обсуждение вызвали изменения, уточняющие полномочия главы региона в решениях по драгметаллам и драгоценным камням из регионального госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Составными частями госфонда являются Сокровищница Республики Саха (Якутия), золотой и оперативный запасы.

В новой редакции уточняется, что глава республики обеспечивает сохранность ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Якутии, а также формирование и использование госфонда, принимает решения о реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из госфонда на внутреннем и внешнем рынках. Уточняется, что изменения связаны с приведением в соответствие с существующими нормами.

"Все это будет отражаться в законе о государственном бюджете республики. Каждый карат, каждый грамм золота - либо проданный, либо приобретенный - будет отражаться в государственном бюджете республики. Полная прозрачность возникает", - прокомментировал председатель Государственного собрания республики Алексей Еремеев в ходе пленарного заседания.

В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев отметил, что продажи в госфонд и из госфонда проходят через госбюджет республики. "Это изменение <…> предлагалось еще в 2022 году, это когда у нас поправки к конституции были. Мы тогда это отложили, потому что на уровне [Российской] Федерации еще не было тогда отрегулировано законом наличие государственных фондов драгметаллов и камней у субъектов. Большая работа была проведена, <…> чтобы эта статья появилась и в законе о публичной власти, и соответствующие уже поправки появились в Бюджетном кодексе. Сегодня мы просто приводим в соответствие то, что уже де-факто давно имеется", - сказал глава региона.

Другие изменения

Изменения и дополнения касаются также принципов организации публичной власти, организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, получения основного общего образования.

"Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть, что ни одна из предлагаемых норм Конституции Якутии не нарушает права граждан, в том числе прав на осуществление прямых выборов на муниципальном уровне. Я хочу всех поблагодарить, кто участвовал в слушаниях, кто выступал, кто давал свои конструктивные замечания. Многие замечания, может быть, касаются не напрямую конституции, они касаются работы правительства, Государственного собрания, органов местного самоуправления, дальнейших наших изменений. Уверен, что мы все вместе будем делать все, чтобы республика наша шла вперед", - добавил глава Якутии, выступая перед началом голосования.