Захарова: вбросы о встрече Лаврова и Рубио нужны Западу для поддержки Зеленского

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Владимир Зеленский вернулся из США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом, "не со щитом, а на щите, без своих традиционно бравурных настроений"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Западная "партия войны" осуществляет вбросы о срыве встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, чтобы информационно поддержать Владимира Зеленского. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Как отметила дипломат, подобные вбросы нужны точно не с целью подогреть внимание, поскольку это несло бы некий позитивный и конструктивный смысл.

"Это не подогрев интереса и не разогрев аудитории. Я считаю, это глас той самой "партии войны" мировой, которой мир не нужен. Потому что эти истории придумывали со словом "срыв", "сорвать", "сорвалось", - обратила внимание Захарова. - Одна из моих версий заключается в том, что вся эта история с инфобалаганом, который они, кстати, не завершили, продолжается это все: вбросы, потом сами себя корректируют, подтверждают, опровергают, - [нужна] для того, чтобы каким-то образом опять информационно поддержать Зеленского".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Зеленский вернулся из США, где встречался с американским лидером Дональдом Трампом, "не со щитом, а на щите, без своих традиционно бравурных настроений". "Что там на фронтах - тоже всем понятно, хвалиться ему, мягко говоря, нечем. То, что он стал отъявленным, конченным террористом, теперь уже признается всеми. В этом состоянии, возможно, вся эта информационная кампания нужна, чтобы его поддержать, чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться. Цепляться там уже не за что, там уже даже вся эта внутренняя "гопкомпания" передралась, перекусалась, перебила друг друга", - констатировала Захарова.

По ее словам, "партии войны" нужна вся эта информационная грязь", чтобы "хоть как-то подкинуть какой-то соломки" Зеленскому.

Западные вбросы

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что встреча Лаврова и Рубио, готовившаяся в последние дни, была отложена на неопределенный срок. Позже FT заявила о том, что такая встреча может состояться 30 октября. МИД РФ со своей стороны призвал СМИ не участвовать в этом "информационном балагане".

Глава российской дипломатии также отмечал, что в ходе состоявшегося разговора договорился продолжить телефонные контакты с Рубио. Телефонный разговор состоялся 20 октября. Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров 16 октября лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.