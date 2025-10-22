Глава МИД Казахстана в ходе визита в Россию встретится с Ушаковым

Как отметили в российском дипведомстве, РФ высоко ценит уровень взаимодействия с казахстанской стороной в рамках ЕАЭС, который продвигает исключительно позитивную и неконфронтационную повестку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе своего визита в Россию встретится с помощником президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"21-22 октября министр иностранных дел Республики Казахстан Кошербаев будет находиться в Российской Федерации с официальным визитом. Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, а также с помощником президента Российской Федерации по внешней политике Ушаковым", - указывается в сообщении дипведомства.

Как отметили в МИД РФ, 22 октября Лавров и Кошербаев обсудят вопросы региональной и международной повестки дня, уделив внимание углублению связей в интеграционных объединениях, таких, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

"Россия высоко ценит уровень взаимодействия с казахстанской стороной в рамках ЕАЭС, который продвигает исключительно позитивную и неконфронтационную повестку. В отличие от коллективного Запада - выстраивает торгово-экономические отношения без использования политически мотивированных санкций и попрания базовых принципов международного права", - указали в дипведомстве.

На Смоленской площади отметили, что Казахстан является другом, ближайшим союзником и стратегическим партнером России. "Отношения между двумя странами динамично развиваются. Руководство Казахстана лично последовательно поддерживает курс на углубление двусторонних связей", - подчеркнули в МИД.

Визит Ермека Кошербаева состоится в преддверии намеченного на 12 ноября государственного визита в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.