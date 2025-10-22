Матвиенко вручила вдове генерала Кириллова удостоверение сенатора

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант был убит в 2024 году

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совфеда вручила удостоверение сенатора Светлане Кирилловой - вдове убитого в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Ранее Кириллова победила на выборах в депутаты Костромской областной думы от "Единой России" и была назначена сенатором от законодательной власти региона.