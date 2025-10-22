Джабаров стал председателем комиссии СФ по защите госсуверенитета

Постановление приняли сенаторы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совфед на пленарном заседании одобрил кандидатуру первого заместителя председателя комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова на пост председателя комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Внести в состав комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ <...> изменение, указав председателем комиссии сенатора РФ Джабарова Владимира Михайловича", - говорится в постановлении, которое приняли сенаторы.