Совфед ратифицировал соглашение России с Кувейтом о выдаче преступников

Документ был подписан в 2024 году, а на рассмотрение палаты парламента президент РФ Владимир Путин внес законопроект о ратификации в конце сентября 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение между Россией и Кувейтом о выдаче преступников. Документ был подписан еще в 2024 году в Санкт-Петербурге.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и государством Кувейт о выдаче, подписанное в городе Санкт-Петербурге 28 июня 2024 года", - говорится в законе.

Законопроект о ратификации на рассмотрение палаты парламента внес президент РФ Владимир Путин в конце сентября 2025 года. В рамках договоренностей Россия и Кувейт обязуются по запросу выдавать друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Соглашение также предусматривает несколько случаев, когда в запросе на выдачу преступника может быть отказано. В частности, страна может отказать в выдаче, если преступник является ее гражданином, если на территории страны, которая получила запрос, преступник был осужден или оправдан по преступлению, с которым связана выдача, а также если есть достаточные основания полагать, что запрос о выдаче направлен с целью преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с политическими убеждениями.

Кроме того, в выдаче преступника может быть отказано, если получившая запрос страна посчитает, что выполнение просьбы нанесет ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам, а также если на территории отправившей запрос страны преступление, с которым связана выдача, наказывается смертной казнью.

Соглашение также определяет уполномоченные ведомства для его реализации: в России это Генеральная прокуратура, в Кувейте - Министерство юстиции. В случае изменения этих органов одна сторона должна без задержек уведомить об этом другую через дипломатические каналы. Непосредственное взаимодействие между Генпрокуратурой РФ и Минюстом Кувейта является основным форматом работы по данному соглашению.