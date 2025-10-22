ЦИК подтвердил один случай двойного голосования на сентябрьских выборах

Инцидент произошел в Липецкой области

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Рабочая группа при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России выявила один подтвержденный случай неоднократного получения избирательного бюллетеня в ходе единого дня голосования в сентябре текущего года. Как сказал член ЦИК РФ Антон Лопатин на заседании комиссии, инцидент произошел в Липецкой области.

По его словам, рабочая группа по контролю за однократностью голосования, созданная председателем ЦИК Эллой Памфиловой, провела масштабную проверку обращений и сообщений из регионов. "Мы проверили данные по 415 избирателям и 399 участковым комиссиям в 38 субъектах России. Случаев неоднократного голосования по механизму "Мобильный избиратель" не выявлено", - отметил Лопатин.

Он уточнил, что в ходе мониторинга сообщений СМИ было рассмотрено два инцидента. Первый - в Орловской области, где факт двойного голосования не подтвердился: избиратель просто заменил испорченный бюллетень в установленном порядке. Второй случай произошел в Липецкой области, где избиратель проголосовал дважды - сначала по своему паспорту, а затем по чужому, переданному знакомой.

"По решению территориальной комиссии 296 бюллетеней на участке были признаны недействительными, а сам избиратель и член участковой комиссии, допустившая нарушение, оштрафованы", - сообщил Лопатин.

Он добавил, что работа по контролю продолжается. "На текущий момент механизм голосования по месту нахождения работает стабильно и исключает возможность повторного получения бюллетеней", - подчеркнул член комиссии.