Подготовка ко встрече Путина и Трампа и вбросы в СМИ. Заявления МИД РФ
Редакция сайта ТАСС
09:17
Замглавы МИД России Сергей Рябков не подтвердил, что Москва и Вашингтон обменивались документами в формате "non-paper" (закрытыми дипломатическими нотами) по Украине.
По его словам, подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается.
ТАСС собрал основные заявления замглавы МИД.
Подготовка встречи Путина и Трампа
- Подготовка ко встрече Путина и Трампа продолжается: "Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается".
- Значимых препятствий для встречи Трампа и Путина нет: "Я не вижу значимых препятствий".
- "Вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами [РФ и США на саммите] в Анкоридже, эти рамки наполнились конкретикой, и это трудный процесс, надо признать. Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься".
- Россия и США не обменивались закрытыми дипломатическими нотами по Украине: "Не могу подтвердить, что обменивались".
Вбросы в СМИ об отмене саммита
- Противники пытаются помешать России и США выйти на договоренности и новую встречу лидеров: "Разумеется, есть попытки представить ситуацию как изменившуюся по сравнению с каким-то периодом - неделя, две, три назад. Я отношу это к целенаправленному стремлению противников выхода на договоренности уменьшить шансы их достижения".
- Обилие разного рода "слухов, вбросов", идущие "со ссылкой на анонимные источники, в основном появляющихся в информпространстве, которое контролируется западными СМИ, не помогает делу".
- Договоренностей о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Будапеште нет: "Договоренностей на этот счет нет".