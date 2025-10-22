Статья

Подготовка ко встрече Путина и Трампа и вбросы в СМИ. Заявления МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Замглавы МИД России Сергей Рябков не подтвердил, что Москва и Вашингтон обменивались документами в формате "non-paper" (закрытыми дипломатическими нотами) по Украине.

По его словам, подготовка ко встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается.

ТАСС собрал основные заявления замглавы МИД.

Подготовка встречи Путина и Трампа

Подготовка ко встрече Путина и Трампа продолжается: "Мы говорим, что подготовка к саммиту продолжается".

Значимых препятствий для встречи Трампа и Путина нет: "Я не вижу значимых препятствий".

"Вопрос в том, чтобы параметры, определенные президентами [РФ и США на саммите] в Анкоридже, эти рамки наполнились конкретикой, и это трудный процесс, надо признать. Но для того и существуют дипломаты, чтобы этим заниматься".

Россия и США не обменивались закрытыми дипломатическими нотами по Украине: "Не могу подтвердить, что обменивались".

Вбросы в СМИ об отмене саммита