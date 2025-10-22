Захарова: спортсменов после парижской Сены не напугать крокодилами

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала подготовку к Олимпиаде в Австралии в 2032 году

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подготовку к летним Олимпийским играм в Австралии в 2032 году, заявила, что спортсменов не напугать крокодилами реки Фицрой после парижской Сены.

Дипломат обратила внимание на сообщение СМИ о том, что реку Фицрой с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии, борьбу с которыми местные власти пообещали начать. "Во-первых, после парижской Сены рептилиями спортсменов не запугать", - написала она в Telegram-канале. Захарова предложила дождаться реакции зоозащитников, которые "трепетно следили за флорой и фауной олимпийского региона" во время Олимпиады в Сочи. "Судьба крокодилов не должна оставить их равнодушными", - добавила она.

XXXV летние Олимпийские игры планируются с 23 июля по 8 августа 2032 года в Брисбене и окружающем его регионе Юго-Восточный Квинсленд.