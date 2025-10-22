СФ одобрил процедуру уголовного преследования за пределами России

Если уже начато судебное следствие, то решение о передаче генпрокуратуре материалов для обращения за рубеж принимается судом

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, предусматривающий изменение процедуры уголовного преследования за пределами России.

До принятия закона УПК уполномочивал Генпрокуратуру РФ самостоятельно принимать решение о взаимодействии с зарубежными структурами, если у нее есть основания считать, что преступление на территории РФ совершено скрывшимся за границей иностранцем. Теперь же ведомство обязано в такой ситуации при наличии оснований в фазе предварительного следствия обращаться "в соответствии с международным договором <…> или на основе принципа взаимности" в компетентные органы иностранного государства за уголовным преследованием подозреваемого или обвиняемого.

Если же уже начато судебное следствие, то решение о передаче генпрокуратуре материалов для обращения за рубеж принимается судом.

Поправки регулируют и зеркальную ситуацию, когда подозреваемый или обвиняемый в преступлении скрылся на территории РФ - прежняя редакция касалась исключительно граждан России, столкнувшихся с уголовным преследованием за рубежом. Теперь уголовное преследование в таких случаях также будет осуществляться на основе международного договора или по принципу взаимности.

Ранее процедура уголовного преследования за пределами России однозначно уголовно-процессуальным законом не регулировалась, а процедура - не устанавливалась.

Авторы инициативы в пояснительной записке указывали, что новая редакция УПК призвана усилить неотвратимость ответственности скрывающихся за рубежом.