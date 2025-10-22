Лавров: РФ считает позитивной идею Ирана провести Каспийский саммит в Тегеране

Мероприятие может состояться 12 августа

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия считает позитивным иранское предложение о проведении седьмого саммита прикаспийских государств в Тегеране 12 августа 2026 года, в Международный день Каспийского моря. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

"Считаем позитивным иранское предложение о проведении седьмого каспийского саммита в Тегеране 12 августа 2026 года. Эта дата является днем Каспия", - сказал он.

По словам Лаврова, министры на переговорах отметили возрастающую востребованность совместной работы на Каспии. "Сошлись во мнении, что пять прикаспийских государств обладают исключительной компетенцией в решении вопросов, касающихся Каспийского моря, несут ответственность за устойчивое развитие в регионе, обеспечение там мира и безопасности, как это закреплено в Конвенции о правовом статусе Каспия", - указал глава российского дипведомства.