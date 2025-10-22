Путин 23 октября проведет Совет по демографии и семейной политике
12:02
обновлено 12:07
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 23 октября примет участие в заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. О графике главы государства сообщает пресс-служба Кремля.
"Будут обсуждаться региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми", - информирует Кремль о повестке заседания.