Путин 23 октября проведет Совет по демографии и семейной политике

На заседании будут обсуждаться вопросы внедрения корпоративных демографических стандартов, сохранения репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 23 октября примет участие в заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. О графике главы государства сообщает пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждаться региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми", - информирует Кремль о повестке заседания.