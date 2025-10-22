Путин наградил посла ОАЭ в Москве медалью Пушкина

Ахмеда аль-Джабера наградили за большой вклад в развитие российско-эмиратских культурно-гуманитарных связей

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер награжден медалью Пушкина за большой вклад в развитие российско-эмиратских культурно-гуманитарных связей. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Медаль Пушкина является государственной наградой РФ, учрежденной в 1999 году. Ее вручают за достижения в области культуры и искусства, гуманитарных наук, а также за вклад в изучение и сохранение культурного наследия и его популяризацию. Мухаммед Ахмед аль-Джабер свободно владеет русским языком.