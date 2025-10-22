СФ назначил сенатора Перминова своим представителем в ЦИК

Первого зампредседателя Совфеда Андрея Яцкина переназначили полномочным представителем в Госдуме

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Совет Федерации назначил своим полномочным представителем в ЦИК РФ сенатора Сергея Перминова, а полпредом в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики - сенатора Александра Ролика.

Первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин был переназначен полномочным представителем в Государственной думе. Соответствующие постановления о назначении полномочных представителей были приняты на пленарном заседании СФ.