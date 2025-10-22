Рябков: в случае отказа США от инициативы РФ по ДСНВ ядерная угроза возрастет

Замглавы МИД России заявил, что безопасность страны будет гарантирована в любом случае

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стало бы дальнейшее нарастание ядерной опасности, но Россия с такой альтернативой, если она возникнет, справится, безопасность РФ в любом случае будет гарантирована. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности. Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся, и наша безопасность в любом случае будет гарантирована", - сказал он на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.