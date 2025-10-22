Рябков: стороны не приблизились к согласованию итогового документа по ДНЯО

Замглавы МИД России отметил, что в апреле-мае 2026 года состоится 11-я конференция по рассмотрению действия договора

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Стороны в рамках текущего обзорного цикла по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не приблизились к согласованию итогового документа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что в апреле-мае 2026 года состоится одиннадцатая конференция по рассмотрению действия ДНЯО, которая завершит очередной обзорный цикл, однако два предыдущих цикла закончились без принятия итоговых документов.

"Три сессии подготовительного комитета в рамках текущего обзорного цикла показали, что мы не очень-то приблизились к согласованию итогового документа и в этот раз", - сказал замминистра на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

По словам Рябкова, на это существует несколько причин. "С одной стороны это традиционные разногласия между сторонниками ускоренного ядерного разоружения, невзирая ни на что, и ядерными государствами, - уточнил он. - С другой стороны, это противоречие между теми, кто отстаивает государственный суверенитет, и теми, кто готов принести его в жертву завышенным требованиям в сфере ядерной проверки".

"Но есть и другой дестабилизирующий фактор - неумолимое стремление ряда стран использовать договор в целях, никак не связанных с нераспространением ядерного оружия, а именно для оказания политического давления на оппонентов, для утверждения собственной политической и геополитической гегемонии и так далее", - продолжил замглавы МИД РФ.

Приоритеты РФ на предстоящей обзорной конференции

При этом Рябков отметил, что наивно думать о потенциальном согласии России или любого другого суверенного государства подписаться под откровенно лживыми и оскорбительными обвинениями в свой адрес или в адрес своих союзников ради принятия итогового документа, который, конечно, является важной составляющей конференции, но не имеет определяющего значения для функционирования режима нераспространения ядерного оружия.

"Российская делегация на предстоящей конференции безусловно будет делать все для того, чтобы противоречия между участниками ДНЯО не подрывали его основы, - констатировал он. - Намерены работать над возможными развязками, однако, компромисс в этой ситуации достижим лишь в условиях взаимоуважения и учета интересов всех государств".

В связи с этим замглавы министра иностранных дел РФ подчеркнул, что те документы, "которые не будут построены на этих основах, заведомо нежизнеспособны". "Исходим из того, что если итоговый документ не получится согласовать, то он станет наименьшим общим знаменателем, учитывающим позиции всех участников обзорного процесса", - заключил Рябков.