Рябков: ДНЯО играет ключевую роль в поддержании мира и безопасности

Замглавы МИД России обратил внимание, что тема нераспространения ядерного оружия входит в разряд российских внешнеполитических приоритетов

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) продолжает играть ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он обратил внимание, что тема нераспространения ядерного оружия входит в разряд российских внешнеполитических приоритетов, и в этом вопросе Россия "опирается на существующую международно-правовую базу, центральным элементом которой является Договор о нераспространении ядерного оружия".

"Он [договор] продолжает играть ключевую роль в поддержании международного мира и безопасности. И более чем полувековая история его успешного функционирования не что иное, как свидетельство востребованности ДНЯО для всех государств-участников и доказательство его полезности", - сказал Рябков на заседании в рамках цикла вебинаров "История и современность российской ядерной политики и общественной дипломатии в ядерной сфере", организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

По словам замглавы МИД РФ, главная ценность ДНЯО заключается в том, что он "стал практически универсальным международным инструментом".

"Во многом это стало возможным благодаря заложенному в его текст выверенному балансу трех фундаментальных составляющих: ядерного нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии", - констатировал Рябков.