Большинство членов правительства Коми остались в его новом составе

Распоряжениями главы республики на должности заместителя председателя правительства региона назначены Лариса Максимова и Эдуард Слабиков

СЫКТЫВКАР, 22 октября. /ТАСС/. Практически все члены правительства Республики Коми остались на своих должностях в новом составе кабинета министров, сформированном после избрания нового главы республики Ростислава Гольдштейна, некоторые получили повышение. О новых назначениях сообщила пресс-служба руководителя региона.

"На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 закона республики "Об органах исполнительной власти Республики Коми и о лицах, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми" распоряжениями главы республики назначены на должности заместителя председателя правительства республики Лариса Максимова и Эдуард Слабиков (они занимали эти должности и в прежнем составе - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

На должность зампреда правительства назначена Наталья Якимова, которая ранее возглавляла Минобразования и науки региона. Функционал зампредов пока не обозначен, возможно, Якимова будет курировать социальный блок, который ранее возглавляла Екатерина Грибкова, с сентября этого года наделенная полномочиями сенатора от законодательной ветви власти республики.

Минздрав Коми вновь возглавила Ирина Кондратьева, Минприроды - Роман Полшведкин, Минсельхоз - Сергей Елдин, Миннац - Роман Носков, Минспорта - Светлана Суворкина, Минкультуры и архивного дела - Марина Бурмистрова, Минцифры - Денис Мчедлишвили, Минюст - Алексей Осташов. Наталья Хозяинова назначена на должность члена правительства республики, осуществляющего свою деятельность на профессиональной основе, ранее она курировала работу муниципалитетов.

Анна Тюрнина вновь возглавила региональный комитет по тарифам, Марина Родинова - комитет по закупкам, Ольга Микушева - Службу Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля), Марина Андреева - управление по охране объектов культурного наследия.

Дмитрий Самоваров вновь назначен на должность руководителя администрации главы республики. Первый зампредседателя комитета имущественных и земельных отношений Людмила Забоева возглавила этот комитет. А Министерством образования и науки Коми теперь руководит первый заместитель министра Лидия Смирнова. Комитет по молодежной политике возглавила заместитель председателя Анна Чуб, прежний руководитель Алиса Науменко ранее назначена представителем региона в Северо-Западном регионе. Практически все руководители министерств и ведомств назначены исполняющими обязанности, ранее такая практика объяснялась необходимостью согласования назначений с федеральными министерствами и ведомствами.