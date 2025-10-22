Регионы России и Узбекистана подписали более 30 соглашений

Второе заседание Совета регионов РФ и Узбекистана проходило в Московской области 21-22 октября

ТАШКЕНТ, 22 октября. /ТАСС/. Более 30 соглашений подписано между регионами России и Узбекистана по итогам 2-го заседания Совета регионов двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

"По итогам заседания подписано более 30 соглашений между регионами России и Узбекистана, охватывающих торгово-экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы. Мероприятие стало очередным шагом в укреплении практического межрегионального сотрудничества", - сказано в сообщении.

Отмечено, что 14 регионов Узбекистана поддерживают устойчивые связи более чем с 50 субъектами Российской Федерации, а общий портфель совместных проектов превысил $6,2 млрд. "Главными темами заседания стали развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, аграрного взаимодействия и культурно-гуманитарного партнерства. Особое внимание уделено вопросам электронной торговли, созданию совместных промышленных предприятий, развитию оптово-распределительных центров, а также внедрению дуального образования для подготовки специалистов, востребованных на рынках труда двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

Второе заседание Совета регионов РФ и Узбекистана проходило в Московской области 21-22 октября. Организаторами мероприятия выступили Министерство экономического развития РФ, правительство Московской области и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Первое заседание Совета регионов состоялось 27 мая 2024 года в Ташкенте под председательством президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. На заседании совета был подготовлен пакет соглашений на сумму более $5 млрд.