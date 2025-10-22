Памфилова предупредила о риске развала избирательной системы Запорожья

Глава ЦИК направила телеграмму в адрес Законодательного собрания региона с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы

Председатель ЦИК России Элла Памфилова © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Внесенный губернатором Запорожской области Евгением Балицким проект закона, который наделяет главу региона и заксобрание правом распускать областную избирательную комиссию, может привести к развалу избирательной системы региона. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, направив соответствующую телеграмму в адрес регионального парламента.

Как сообщила пресс-служба ЦИК РФ, Балицкий внес в парламент региона проект закона, предусматривающий возможность для главы области и депутатов распускать областную избирательную комиссию.

"Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона", - говорится в сообщении.