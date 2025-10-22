Российские военные поделились опытом применения БПЛА во время учений ОДКБ

Военнослужащие продемонстрировали навыки пилотирования и применения различных типов беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продемонстрировали навыки применения различных типов БПЛА в рамках совместных учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025". Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба организации Владислав Щегрикович.

"Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа (ЦВО) передают опыт ведения современных вооруженных конфликтов контингентам государств - членов ОДКБ в ходе проведения совместного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и специального учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025", - отметил он.

Как пояснил Щегрикович, в ходе инструкторско-методических занятий военнослужащие продемонстрировали навыки пилотирования и применения различных типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе разведывательных и ударных FPV-дронов.

"Кроме того, контингентам на практике показали способ противодействия беспилотникам "противника" с применением средств радиоэлектронной борьбы и стрелкового вооружения", - добавил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ.

В свою очередь, специалисты войск РХБ защиты продемонстрировали современную российскую технику РХБ разведки на базе автомобиля "Тигр" - РХМ-8, а военные медики провели инструкторско-методическое занятие по первичному осмотру условно раненых.

В учениях "Нерушимое братство-2025" и "Барьер-2025" принимают участие воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа, в том числе горные подразделения, подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты, медицинские подразделения и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Общая численность участников учения составляет около 1 500 человек и более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов и свыше 20 БПЛА.