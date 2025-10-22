Путин выступит на заседании Совета по демографической и семейной политике

Планируют обсудить региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 23 октября примет участие в заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Это первое заседание структуры, образованной в конце прошлого года указом президента. На мероприятии планируется обсудить региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми.

Председатель совета - спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее заместитель в этой структуре - вице-премьер Татьяна Голикова. В состав совета также вошли заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, глава Росстата Сергей Галкин, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

Среди задач совета - подготовка предложений главе государства по своему профилю, координация органов власти, осуществление общественного контроля за проведением мероприятий в рамках Десятилетия детства, а также оценка эффективности программ и проектов, направленных на укрепление института семьи, повышение престижа многодетности, сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей, обеспечение роста рождаемости и увеличения продолжительности жизни.

В частности, в марте Матвиенко говорила, что участники совета направят президенту свои предложения по улучшению ситуации с рождаемостью для послания Федеральному собранию.