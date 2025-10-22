ТАСС: Трамп не в первый раз отменяет встречу с Путиным из-за Украины

Это произошло в третий раз, включая события 2018 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Отмена встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа происходит как минимум в третий раз, включая события 2018 года, подсчитал ТАСС.

Ранее 22 октября президент США объявил, что планировавшаяся встреча с Путиным в Будапеште отменена, но может состояться "в будущем".

Во время первого президентского срока Трампа в 2017-2021 годах у него состоялось несколько переговоров с президентом РФ, однако в 2018 году было два случая отмены полноформатных встреч. В частности, переговоры должны были состояться 11 ноября того года в Париже, но власти Франции попросили отменить встречу, чтобы она не отвлекла внимание от празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

Путин и Трамп тогда провели лишь короткий разговор в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце и договорились встретиться 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе на саммите Группы двадцати. Однако за два дня до саммита Трамп отменил переговоры, объяснив это отказом России освободить украинских моряков, задержанных после нарушения украинскими кораблями российской границы в Керченском проливе. Тем не менее лидеры РФ и США провели на полях саммита "двадцатки" краткий неформальный разговор "на ногах".

Следующая встреча президентов состоялась в 2019 году на полях саммита "двадцатки" в японской Осаке. Первый после возвращения Трампа в Белый дом полноформатный саммит России и США состоялся в августе 2025 года на Аляске.