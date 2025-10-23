Посол Коронелли: РФ интересует сбалансированное становление многополярного мира

Дипломат также подчеркнул, что ООН является символом духа сотрудничества, союзничества и даже боевого братства

ГАВАНА, 23 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы процесс становления многополярного мира был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства государств. Об этом заявил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, выступая 22 октября на экспертно-научном семинаре, приуроченном к 80-летию Организации Объединенных Наций. Организаторами форума выступили кубинский Высший институт международных отношений (ISRI) и российское диппредставительство в Гаване.

"Россия как один из влиятельных и ответственных глобальных центров мирового развития заинтересована в том, чтобы процесс становления многополярного мира был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства государств, - подчеркнул дипломат, его слова приводятся в Telegram-канале посольства. - Имея собственное видение "многополярного будущего", мы постоянно работаем над его развитием, но ни в коем случае не пытаемся навязывать наши взгляды другим".

Коронелли подчеркнул также, что "ООН - это не только самая представительная, универсальная политическая структура мира, это символ духа сотрудничества, союзничества, даже боевого братства". "Принципы ее Устава по сей день служат ярким маяком международного сотрудничества, - отметил посол. - Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности".

В сообщении посольства отмечается, что во время семинара был проведен анализ вклада России и Кубы в создание ООН, а также нынешнего состояния всемирной организации в свете стоящих перед ней задач и вызовов. В форуме приняли участие преподаватели и студенты ISRI, представители МИД Кубы.