Лавров 27-28 октября посетит Минск

Глава МИД РФ примет участие в III Международной конференции по безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27-28 октября посетит Минск во главе делегации для участия в III Международной конференции по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"С 27 по 28 октября глава российского внешнеполитического ведомства по приглашению министра иностранных дел Республики Беларусь посетит с рабочим визитом эту страну во главе российской делегации для участия в третьей Международной конференции по евразийской безопасности", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что данный форум, созываемый по инициативе президента Белоруссии, проходит в Минске третий год подряд. "И за это время конференция стала ведущей международной площадкой для серьезного обсуждения значимых для государств Евразии вопросов, связанных с различными аспектами безопасности. В нем принимают участие высокие должностные лица, руководство исполнительных структур действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство России и Белоруссии, ОДКБ, СНГ, ШОС, представители также академического, экспертного сообщества, конечно, средства массовой информации", - добавила она.

По словам дипломата, запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства на пленарной сессии минской конференции, в ходе которого "особое внимание будет уделено путям реализации российской инициативы формирования архитектуры евразийской безопасности, а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке". "В своем выступлении министр иностранных дел России планирует изложить актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии, - добавила она. - А на полях этой конференции Сергей Викторович Лавров проведет рабочие встречи с министром иностранных дел Республики Беларусь и с представителями высокого уровня других зарубежных государств. <...> В повестке дня этих встреч, конечно, обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, обмена мнениями по международным темам, которые представляют взаимный интерес".