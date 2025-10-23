Захарова назвала цели СВО отправной точкой в диалоге с США по Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что заявленные Россией цели специальной военной операции неизменны

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Заявленные Россией цели специальной военной операции неизменны, это отправная точка в диалоге с США и другими странами по урегулированию на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы подтвердить, что Российская Федерация, говоря о политико-дипломатическом урегулировании украинского конфликта, неизменно исходит из безальтернативности достижения заявленных в феврале 2022 года целей специальной военной операции, включая надежное обеспечение нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, выработку надежных гарантий прав и свободы русскоязычного населения, а также беспрепятственной деятельности Украинской православной церкви", - сказала дипломат. "Это отправная точка в нашем диалоге с Соединенными Штатами Америки, а также с другими заинтересованными странами, которые стремятся внести конструктивный вклад в дело урегулирования", - указала она.

Захарова особо подчеркнула, что РФ "нужна такая конфигурация переговорных развязок, которая устранит первопричины конфликта, обеспечит надежный мир в контексте выстраивания евразийской и шире глобальной системы неделимой безопасности".