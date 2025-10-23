Захарова: РФ не видит препон для согласования с США рамок урегулирования на Украине

Важно добавить конкретные результаты, отметила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия не видит значимых препятствий для согласования обговоренных президентами РФ и США рамок украинского урегулирования. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не усматриваем значимых препон на пути продолжения инициированного президентами России и США процесса по согласованию политических рамок украинского регулирования и насыщения их конкретными результатами", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что это "трудная и кропотливая работа". "И делать ее надо не у стойки микрофонов, не через утечки и вбросы, делать надо ее, как и положено дипломатам, дипломатическими усилиями, дипломатическим инструментарием. Мне кажется, здесь все очевидно", - заключила официальный представитель МИД РФ.