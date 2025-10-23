Руденко: вопрос отмены РФ виз для туристов из КНР решится в ближайшее время

В политическом плане никаких проблем с этим нет, нужно согласовать определенные детали, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вопрос об ответной отмене виз для граждан Китая будет решен Россией в ближайшее время, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Есть указание президента решить этот вопрос оперативно. В настоящее время действительно этот вопрос решается, и я рассчитываю, что в ближайшее время мы узнаем о результатах", - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС.

"То есть в политическом плане никаких проблем у нас нет: здесь нужно согласовать определенные детали, и я думаю, что мы успеем это сделать быстро", - пояснил Руденко.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом теперь могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. В Пекине уточнили, что россияне могут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР.