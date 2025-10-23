МИД РФ сообщил об освобождении удерживаемых в кол-центрах в Мьянме россиян

Они находятся на родине

Здание Министерства иностранных дел РФ © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Несколько россиян, удерживаемых в кол-центрах в Мьянме, уже освобождены и находятся в России. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Несколько человек нам удалось не то, что освободить, по крайней мере, изъять их из этой сети кол-центров. <...> Несколько человек нам уже удалось переправить в Россию через Таиланд. Мы благодарны за содействие и властям Мьянмы, и властям Таиланда за то, что они действительно вошли в эту ситуацию и помогли нам", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Как отметил Руденко, точно неизвестно, сколько еще россиян там находится, но Москва, безусловно, окажет им помощь при соответствующих сигналах. "К сожалению, когда наши граждане приезжают в Мьянму, не все из них информируют не только посольство, но и своих родственников, куда они едут. Потому что многие попадают туда с территории Таиланда, видимо, в погоне за каким-то заработком. Но, к сожалению, оказываются в совершенно иной ситуации, чем они предполагали", - добавил он.

Ранее посол России в Мьянме Искандер Азизов сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число. Согласно подсчетам ТАСС, пятеро россиян, перевезенных из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, были освобождены в этом году. В частности, в начале октября в Россию вернулась россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из рук торговцев людьми в Мьянме.